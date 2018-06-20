Роспотребнадзор нашел в твороге повышенное содержание дрожжей

Эксперты Роспотребнадзора проверил качество самых популярных марок творога. Проверку прошли пять марок, в одной из которых нашли дрожжи. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В лабораторию отправили творог Домик в деревне", "Простоквашино", "Вкуснотеево", "Савушкин", "Сваля". В твороге "Вкуснотеево" нашли повышенное содержание дрожжей. Однако, виноваты в этом могли быть не только производители, но и продавцы, если они нарушали правила хранения продуктов.
Все остальные изученные образцы отвечают требованиям технических регламентов Таможенного союза.
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