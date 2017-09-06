Роспотребнадзор предложил отказаться от "безалкогольного пива"

В Роспотребнадзоре предложили отказаться от термина "безалкогольное пиво" из-за проблемы скрытой рекламы алкогольного напитка.

Как сообщает "Фонтанка", Роспотребнадзор выдвинул инициативу отказаться от термина "безалкогольное пиво". Проблема заключается в скрытой рекламы алкогольного напитка.



По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, применять термин "пиво" к безалкогольному продукту нецелесообразно.



Также Анна Попова отметила, что на данный момент этот вопрос является одним из самых обсуждаемых, а это говорит о зрелости общества.