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Роспотребнадзор предложил отказаться от "безалкогольного пива"

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В Роспотребнадзоре предложили отказаться от термина "безалкогольное пиво" из-за проблемы скрытой рекламы алкогольного напитка.

Как сообщает "Фонтанка", Роспотребнадзор выдвинул инициативу отказаться от термина "безалкогольное пиво". Проблема заключается в скрытой рекламы алкогольного напитка.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, применять термин "пиво" к безалкогольному продукту нецелесообразно.

Также Анна Попова отметила, что на данный момент этот вопрос является одним из самых обсуждаемых, а это говорит о зрелости общества.

Теги: безалкогольное пиво , новости россии , роспотребнадзор
Категории: Новости России

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