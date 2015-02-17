Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу у детей, отравившихся в ресторане при отеле на Шаумяна

У 14 человек диагностировали симптомы острой кишечной инфекции. Из них 10 школьников и один взрослый попали в больницы Костромской и Кировской областей.

В пятницу, 30 июля, стало известно, что у отравившихся в Петербурге детей из Екатеринбурга выявили сальмонеллёз. Об это говорится на сайте Роспотребнадзора по Свердловской области.

Согласно данным ведомства, у 14 человек диагностировали симптомы острой кишечной инфекции. Из них 10 школьников и один взрослый попали в больницы Костромской и Кировской областей. Ещё троих положили в стационар в Екатеринбурге.

Напомним, что в среду, 28 июля, поступил сигнал из управления по железнодорожному транспорту. У группы детей, которая едет из Петербурга в Екатеринбург, обнаружили кишечную инфекцию. Перед отъездом все они питались в ресторане отеля. В заведение общепита нагрянули инспекторы и приступили к поискам следов отравления. В производственных помещениях была зафиксирована антисанитария и нарушение правил хранения продуктов. Кроме того, не нашлось технических документов на приготовление пищи.

Ранее мы сообщали, что роспотребнадзор подтвердил факт отравления студентов ПГУПС и закрытие геодезической базы.

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