Роспотребнадзор нашел антисанитарию в лагере "Мечта" Ленобласти

Родители жаловались на лагерь в соцсетях.

Управление Роспотребнадзора по Ленобласти нашло в Интернете жалобы на детский лагерь "Мечта" в Приозерском районе. Об этом сообщает ведомство.

При выезде на место подтвердились факты антисанитарии.

Доводы, изложенные в публикации, нашли частичное подтверждение в части санитарного содержания корпусов. В отношении юридического и должностных лиц составлены протоколы об административном правонарушении. Проверка продолжается. Роспотребнадзор по Ленобласти

Родители забили тревогу, после того, как отправили своих детей проводить летние каникулы в детский лагерь с прекрасным названием "Мечта". Они писали в социальных сетях, что на территории учреждения процветает антисанитария, а детей кормят гнилыми фруктами.

Фото: Мегаполис