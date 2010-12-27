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Роспотребнадзор нашел антисанитарию в лагере "Мечта" Ленобласти
Сегодня, 11:10
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nastya960
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Роспотребнадзор нашел антисанитарию в лагере "Мечта" Ленобласти

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Родители жаловались на лагерь в соцсетях.

Управление Роспотребнадзора по Ленобласти нашло в Интернете жалобы на детский лагерь "Мечта" в Приозерском районе. Об этом сообщает ведомство.

При выезде на место подтвердились факты антисанитарии.

Доводы, изложенные в публикации, нашли частичное подтверждение в части санитарного содержания корпусов. В отношении юридического и должностных лиц составлены протоколы об административном правонарушении. Проверка продолжается.

 Роспотребнадзор по Ленобласти

Родители забили тревогу, после того, как отправили своих детей проводить летние каникулы в детский лагерь с прекрасным названием "Мечта". Они писали в социальных сетях, что на территории учреждения процветает антисанитария, а детей кормят гнилыми фруктами.

Фото: Мегаполис

Теги: детский лагерь мечта , ленобласть , приозерский район
Категории: Лента новостей

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