"Не плесень, а глазурь": руководство лагеря "Мечта" рассказало об испорченной еде в столовой

А испорченный кефир якобы был не из столовой.

Руководство лагеря "Мечта", который находится в Ленинградской области, открестилось от обвинений в некачественном питании детей. Сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.

Что касается плесени на кексах, то это была вовсе не она, а остатки глазури — просто во время транспортировки она "сбилась", и выпечка утратила товарный вид заявило руководство детского лагеря

Также представитель лагеря отметил, что испорченного кефира, на который жаловались родители, вообще нет в ассортименте столовой.

Руководство "Мечты" уже планирует подать в суд на одну из мам за потребительский терроризм.

Напомним, что жалобы на плохое содержание детей в "Мечте" начались в начале июля. После этого Роспотребнадзор проверил помещение, и даже нашел ряд очень грубых ошибок, после чего выписал руководству лагеря штраф.

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