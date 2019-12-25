Во время жары эксперты советуют сокращать рабочий день.

Роспотребнадзор дал рекомендации по работе во время жары. Эксперты рекомендуют работодателям сокращать рабочий день на час, если температура в помещении поднимается выше 28,5 градусов по Цельсию. При повышении температуры до 30,5 градусов - на четыре часа.

В случае если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 29 градусов – на два часа пресс-служба Роспотребнадзора

В ведомстве добавили, что во время работы на открытом воздухе при температуре в 32,5 градусов по Цельсию перерывы должны составлять 15-20 минут. При этом суммарно рабочий день не должен проводить на жаре более 4-5 часов. К подобной работе рекомендуется допускать сотрудников от 25 до 40 лет.

Роспотребнадзор запретил купаться во всех 24 водоёмах Петербурга.