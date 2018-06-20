Специалисты дали рекомендации по борьбе с сезонной аллергией

Роспотребнадзор опубликовал перечень рекомендаций для людей, страдающих от поллиноза - заболевания, вызванного аллергической реакцией на пыльцу деревьев и трав. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Таким людям нужно регулярно наблюдаться у врача, отслеживать концентрацию пыльцы-аллергена, делать чаще влажную уборку и исключить из рациона некоторые продукты питания.

Обязательно обратитесь к врачу, если вы заподозрили аллергию на пыльцу растений. Врач аллерголог-иммунолог проведет обследование, выявит аллергены, вызывающие реакцию, назначит лекарственные препараты и даст рекомендации по организации быта. Регулярно наблюдайтесь у врача, в том числе и вне сезона обострения. Роспотребнадзор

Также стоит меньше пребывать на улице и выезжать за город во время цветения деревьев и растений. Окна в машине и дома стоит держать закрытыми, а после пребывания на улице нужно тщательно умыться, особенное внимание нужно уделить носу и глазам. В пищу не рекомендуется употреблять зелень, мед, квас, косточковые фрукты.

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