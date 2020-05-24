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Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения

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В ведомстве сообщили, что система здравоохранения страны начинает освобождаться.

Больше половины российских регионов готовы начать переход к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом в эфире телеканала "Россия 1"  сказала глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова. 

44 субъекта - больше половины в РФ - уже имеют основания переходить к первому этапу [снятия ограничений] сегодня или завтра
Анна Попова

Напомним, что по последним данным в РФ зарегистрировано 344 481 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выписалось 113 299 пациентов, скончалось — 3 541 человек.  

Ранее Попова заявила, что рост распространения коронавируса в России остановлен. Недавно глава Роспотребнадзора также сообщила, что в стране удалось избежать худших сценариев, связанных с коронавирусом. По ее словам система здравоохранения государства справилась и постепенно начинает освобождаться. 

Видео: Прямой эфир президента РФ Владимира Путина о коронавирусе в стране и смягчении самоизоляции
Фото: Global Look Press 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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