Россия избежала перегрузки системы здравоохранения в период пандемии

По данным на 24 мая в РФ зарегистрировано 344 481 случаев заражения коронавирусом.

России удалось избежать всех негативных сценариев, которые прогнозировались на фоне вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".

По ее словам, в стране не допустили ни резкого взрыва, ни перегрузки медицинских организаций или системы здравоохранения, которая справилась с нагрузкой.

Сегодня постепенно начинает освобождаться, мы это видим

Анна Попова

По данным на 24 мая в РФ зарегистрировано 344 481 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выписалось 113 299 пациентов, скончалось — 3 541 человек.



Видео: kremlin.ru