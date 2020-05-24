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Россия избежала перегрузки системы здравоохранения в период пандемии

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По данным на 24 мая в РФ зарегистрировано 344 481 случаев заражения коронавирусом.

России удалось избежать всех негативных сценариев, которые прогнозировались на фоне вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1". 

По ее словам, в стране не допустили ни резкого взрыва, ни перегрузки медицинских организаций или системы здравоохранения, которая справилась с нагрузкой. 

Сегодня постепенно начинает освобождаться, мы это видим
Анна Попова

По данным на 24 мая в РФ зарегистрировано 344 481 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выписалось 113 299 пациентов, скончалось — 3 541 человек.  

Видео: kremlin.ru

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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