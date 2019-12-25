Рособрнадзор не намерен упрощать ЕГЭ в 2022 году из-за пандемии коронавируса

В ведомстве пообещали не требовать ПЦР-тесты от экзаменуемых выпускников.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки России не планирует в 2022 году упрощать проведение Единого государственного экзамена для выпускников из-за пандемии COVID-19. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава ведомства Анзор Музаев.

Он отметил, содержание заданий ЕГЭ не менялось из-за коронавируса в этом году и так же не изменится в грядущем. В Рособрнадзоре также пообещали не требовать ПЦР-тесты от экзаменуемых выпускников.

Нам все говорили, что, может, полегче сделать экзамены. Сделать что-то по-другому - это ухудшить ситуацию. Анзор Музаев, глава Рособрнадзора

В 2022 году досрочный период сдачи ЕГЭ в России у выпускников школ и гимназий начнется 21 марта и продлится до 18 апреля, а основной – с 26 мая по 2 июля. В начале сентября предусмотрен дополнительный период сдачи.

Ранее Музаев заявил, что портфолио выпускников при поступлении в высшие учебные заведения может стать альтернативой Единому государственному экзамену.

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