Роскосмос еще не разобрался, что повредило корабли "Союз МС-22" и "Прогресс МС-21"

Юрий Борисов рассказал о продолжающемся анализе этих опасных инцидентов в космосе.

Государственная корпорация "Роскосмос" еще не разобрался в точных причинах нештатных ситуаций, которые произошли с космическими кораблями "Союз МС-22" и "Прогресс МС-21". Соответствующее заявление в рамках выступления на всероссийском просветительском форуме "Знание" в Москве сделал генеральный директор компании. Эксперт пояснил, что "это становится проблемой", так как инциденты поставили под угрозу жизни экипажей.

Те ситуации <…> в декабре прошлого года и в январе, которые случились с нашими кораблями. Когда метеорит и, может быть, мусор - до конца мы еще не разобрались, но это точно внешнее воздействие, - нарушило систему терморегулирования. Юрий Борисов, глава "Роскосмоса"

Борисов оценил состояние космической отрасли в России.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"