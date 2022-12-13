Борисов оценил состояние космической отрасли в России

Глава "Роскосмоса" рассказал о проблемах и путях их решения.

Российская ракетно-космическая отрасль в настоящее время находится в "не очень хорошем" состоянии, так как постепенно "стареет". Соответствующее заявление в рамках выступления на просветительском форуме "Знание" в Москве сделал генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Юрий Борисов. Эксперт добавил, что в связи с обстановкой отрасли требуются талантливые молодые специалисты. Для решения задачи будут открыты порядка четырех-пяти инновационных проектов. Один из них связан с формированием многоспутниковой группировки сил.

Отрасль находится, скажу прямо, в не очень хорошем состоянии финансовом и кадровом. Юрий Борисов, глава "Роскосмоса"

Напомним, что в январе прошлого года глава госкорпорации Юрий Борисов заявил в интервью газете "Ведомости" о том, что убытки ведомства по итогам 2021 года составили 31 миллиарда рублей, а прогнозируемые убытки по результатам 2022 года - больше 50 млрд рублей.

Борисов сообщил о научно-исследовательских работах по созданию проектов, подобных "Бурану".

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"