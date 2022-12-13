Борисов сообщил о научно-исследовательских работах по созданию проектов, подобных "Бурану"

Глава "Роскосмоса" рассказал о новых разработках.

Россия нуждается в разработке и реализации таких проектов, как советский многоразовый возвращаемый корабль "Буран", сейчас ведутся научно-исследовательские работы (НИР) по этому вопросу. Соответствующее заявление в рамках выступления на просветительском форуме "Знание" сделал генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Юрий Борисов.

Сегодня в НИРовском плане прорабатываются подобного рода проекты, они в серьезной степени реализации практической. Юрий Борисов, глава "Роскосмоса"

Эксперт добавил, что в настоящее время подобный космический проект востребован в стране, поскольку с орбиты удается возвращать только десятки килограммов грузов. Проблемой в создании подобного "челнока" является нехватка финансирования. Напомним, что "Буран" представляет из себя многоразовый космический корабль советского образца. Он был запущен впервые в космос 15 ноября 1988 года с территории космодрома "Байконур" при помощи ракеты-носителя "Энергия". В результате "Бурану" удалось совершил два витка вокруг планеты, а затем приземлиться на территории космодрома. Полет велся в беспилотном режиме, его длительность составила 205 минут.

Борисов сообщил, что Россия будет использовать ядерный буксир в совместном с КНР проекте.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"