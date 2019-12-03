Роскомнадзор заблокировал ряд страниц фотобанка Shutterstock

Деятельность сайта нарушала закон РФ.

Роскомнадзор заблокировал домен американского фотобанка Shutterstock. Теперь этот домен считается запрещенным в России. Об этом сообщили "МБХ медиа".

По данным надзорного ведомства, ресурс image.shutterstock.com нарушал местное законодательство. Там размещались изображения государственных символов в неподобающем виде. В частности, на личной странице одного из пользователей размещался российский флаг в экскрементах. Известно, что фотография принадлежит жителю Латвии с ником aijaphoto. По данным от Роскомнадзора, домен заблокирован согласно статье о запрете порнографии, использования наркотиков и т.д.

Напомним, что Shutterstock является одним из крупнейших фотобанков мира. Он насчитывает более 260 млн стоковых изображений, 9 мл видеоклипов и музыкальных треков.

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