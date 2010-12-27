Эксперт прокомментировал блокировку 72 интернет-страниц Роскомнадзором

Системная деятельность "Роскомнадзора", обеспечившая ограничение доступа к 72 интернет-страницам с информацией о способах создания, внедрения, распространения и использования вредоносного программного обеспечения, бьет по хакерскому объединению, работающему в рунете. Такое мнение высказал завкафедры информационной безопасности НИУ ВШЭ Александр Баранов.

Накануне Роскомнадзор потребовал операторов и владельцев сайтов ограничить доступ сразу к 72 интернет-страницам с информацией о способах создания, внедрения, распространения и использования вредоносного программного обеспечения. ПО предназначалось для нелегального уничтожения блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации, а также слежки, прослушивания и получения персональных данных с мобильных устройств и сайтов. Об этом пишет ФБА "Экономика сегодня".



По словам эксперта, 72 ресурса с потенциально опасным вредоносным ПО указывают на подготовку серьезной кибератаки на рунет. Однако, как полагает Александр Баранов, речь идет не об опытных хакерах, а о новичке, ведь Роскомнадзору достаточно быстро удалось выявить угрозу и нейтрализовать ее.



Издание отмечает, что о блокировке различных ресурсов Роскомнадзором сообщается почти ежедневно, но это нравится далеко не всем. регулярно раздаются протесты с требованием ослабить контроль и предоставить доступ ко всем ресурсам.