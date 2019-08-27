Роскачество рассказало о рисках, связанных с покупкой продуктов с рук

Продукт может быть заражен дизентерией, сальмонеллезом и быть источником ботулизма.

Специалисты Роскачества рассказали о рисках, связанных с покупкой продуктов с рук. Приобретение пищевой продукцию в несанкционированных местах может нести в себе потенциальную опасность для здоровья покупателя. Об этом пишет ТАСС.

В первую очередь продукт, произведенный и упакованный в домашних условиях, может быть небезопасен из-за нарушения рецептуры выработки. Возбудители кишечных инфекций достаточно быстро размножаются в молочной, мясной и рыбной продукции. Таким образом можно подцепить дизентерию, сальмонеллез и ботулизм.

Целый комплекс проблем также связан с упаковочной тарой. Она может не соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, иметь в составе токсичные краски и не обеспечивать герметичность.

В зоне риска находятся молочные, мясные, рыбные продукты, грибы и соления. На заводах к производству, фасовке и хранению предъявляются жесткие требования, когда как при изготовлении кустарным способом могут попасть посторонние ингредиенты.

Ранее в Роскачестве рассказали, как проверить шаверму на качество и безопасность.

Видео: YouTube/MOSPARKRU