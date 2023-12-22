Роскачество обнаружило золотистый стафилококк в шаурме из Москвы и Петербурга

Такой продукт может представлять угрозу для здоровья.

Эксперты Роскачества исследовали шаурму из Петербурга и Москвы и выявили золотистый стафилококк в одном из образцов, сообщили в ТАСС. Отмечается, что такой продукт может представлять угрозу для здоровья. В шаурме от сети "Ашан" обнаружен стафилококк S. aureus, который может быть опасным для жизни, заявили в организации.

Также в продукции Chef Doner и "Ашан" были обнаружены листерии, что может привести к тяжёлым заболеваниям. По мнению специалистов, заражение продукции этими бактериями может вызвать пищевую инфекцию или листериоз. Предполагается, что стафилококк попал в шаурму от работника общепита, страдающего болезнью. Возможно, заражение произошло через испорченный соус.

В исследовании было выявлено большое количество нарушений санитарно-эпидемиологических норм по микробиологии. Из 27 торговых марок лишь два образца не имели нарушений. Кишечная палочка была обнаружена в продукции 15-ти торговых марок, включая Ozon Fresh, "Вкусвилл", Restoria, "Мираторг", "Глобус", Dostaевский, "Самая вкусная шаурма", "Добрые съести", Chef Doner, "Кафе Кебаб", "Шаверно", "Шаверлэнд", "Кручуверчу", "Super Kebab" и "Просто Вася".

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