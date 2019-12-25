Роскачество обнаружило опасные канцерогены в китайских шинах

Норма % HBay, гарантирующая безопасность, составляет не более 0,25%, отметили в организации.

Роскачество по результата лабораторных исследований обнаружило опасные канцерогены в автомобильных шинах китайского производства. Такое заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы профильного ведомства. Эксперты добавили, что все изученные образцы от отечественных производителей соответствуют ГОСТу и полностью безопасны для пользователей. Известно, что иностранные шины содержат в себе опасные масла, а превышение безопасного для человека порога их использования превышает показатель в 3,2-7,7 раза. В общей сложности тесты проходили десять моделей шин по процентному содержанию "водородов области залива" (% HBay).

Уточняется, что в списке проверенных шин безопасными признаны российские Cordiant Snow Cross, Pirelli Scorpion Ice Zero 2, Ikon tyres Autograph Aqua 3 SUV и Kama NU-301. Все проверенные шины китайского производства признаны представляющими опасность. В частности у бренда GoForm AT01 показатель превысил норму в 3,2 раза (0,79 процента), у Kustone Quiet Q7 - в 4,4 раза (1,1 процент), у Ovation VI-682 - в 5 раз (1,26 процента), у Sunfull SF-688 - в 5,2 раза (1,31 процент), у Mirage MR-162 - в 7,5 раз (1,88 процент), у Hifly HF201 - в 7,7 раз (1,93 процента).

Специалисты ведомства заметили, что мире в пыль стираются миллионы тонн автомобильных шин. Данная пыль содержит в себе химические вещества высшего класса опасности. Она не исчезает полностью оседая в воздухе вблизи дорог, а также загрязняет собой водоемы. Основой риск заключается в присутствии полициклических ароматических углеводородах (ПАУ). Ключевое вещество этой группы, бензапирен, признано Международным агентством по изучению рака (IARC) канцерогеном первой группы по аналогии с асбестом и табаком.

Источник опасности в шинах - дешевые высокоароматические масла (так называемое красное масло), используемые для удешевления производства. ПАУ из этих масел выделяются в окружающую среду вместе с микрочастицами износа шин. Дополнительный риск - вторичное использование. Отработанные опасные шины, попадая на переработку, могут превращаться в покрытие для детских площадок или добавку в асфальт, продолжая отравлять среду. прес-сслужба Роскачества

В России добавили, что среди проверенных и соответствующих ГОСТу шин найдены модели, доступные в разных ценовых сегментах. ЭКсперты призвали граждан помнить о том, что крайне низкая цена на товар может быть достигнута за счет использования опасного для здоровья человека сырья.

Роскачество выявило кишечную палочку в икре пяти торговых марок.

Фото: pxhere.com