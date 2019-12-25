Росгвардия задержала пьяных постояльцев, устроивших погром в отеле на Миллионной

Мужчины выбили дверь, повредили технику и разбили посуду.

Во втором часу ночи в четверг, 18 марта, бойцы Росгвардии получили вызов из гостиницы на Миллионной улице. Как рассказали в пресс-службе УВО, двое хулиганов устроили там погром.

Выяснилось, что двое постояльцев вернулись в гостиницу после попойки и начали буянить. При входе в отель мужчины разбили стекло стойки регистрации, затем выбили входную дверь номера, разбили всю имеющуюся в нем посуду, а также повредили гостиничные телефон и телевизор.

Сотрудники вневедомственной охраны прибыли к отелю сразу же после сработавшей кнопки тревожной сигнализации. Хулиганов задержали на месте и передали полиции для выяснения обстоятельств.

Фото: рixabay