Росгвардейцы застали врасплох похитителей табака на Ленинском проспекте

Преступники попытались унести три мешка с табачной продукцией.

Кражу из магазина на Ленинском проспекте в Петербурге удалось пресечь сотрудникам Росгвардии. Как сообщили в пресс-службе УВО ведомства 3 мая, в четвертом часу ночи в Кировском районе были задержаны два человека, которые проникли в закрытый табачный магазин, отжав замок входной двери.

В магазине сработала сигнализация, а к объекту прибыл наряд вневедомственной охраны. Двое неизвестных с большими черными мешками в руках пытались скрыться, но их удалось поймать.

Задержанные граждане одной из закавказских республик похитили три мешка с табачной продукцией. Похищенное было изъято, преступников оставили в 64 отдел полиции.

Фото: пресс-служба Управления вневедомственной охраны по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области