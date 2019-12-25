Петербургские Росгвардейцы снова задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

На улице Красного Текстильщика сработала кнопка тревожной сигнализации.

Накануне утром сотрудники отдела вневедомственной охраны по Центральному району на улице Красного Текстильщика задержали мужчину, находившегося в розыске за преступление, совершенное на территории одной из среднеазиатских республик. Об этом сообщили в пресс-службе УВО по Петербурге и области.

Работники филиала паспортно-визового сервиса (ПВС) на улице Красного Текстильщика нажали кнопку тревожной сигнализации. На вызов прибыли сотрудники Росгвардии, которые на месте задержали мужчину. Что именно произошло в ПВС, не уточняется. Однако при проверке документов выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске.

Задержанный был передан сотрудникам 76 отдела полиции

Фото: Piter.tv