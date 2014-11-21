Росатом заявил о проработке атомных проектов в горизонте до 2040-х годов

Алексей Лихачев рассказал о важности импортозамещения в вопросе строительства АЭС.

"Росатом" прорабатывает атомные проекты в горизонте до 2040-х годов. Соответствующее заявление в рамках выступления на профильной сессии Петербургского международного экономического форума в 2023 году сделал генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

И очень важно нам быть на 100% импортонезависимым в большом комплексном продукте. В атомных технологиях мы уже давно абсолютно независимы, а вот в большом комплексном продукте у нас кое-где еще есть определенные недоработки, и мы вместе с нашими партнерами в этом направлении работаем. Алексей Лихачев, глава "Росатома"

Эксперт добавил, что линейка российских станций, которые государственная корпорация собирается строить в течение ближайших 20 лет, должна иметь важную особенность. Алексей Лихачев пояснил, что речь идет о большом и комплексном продукте, которым является атомная электрическая станция. Гость мероприятия уверен в том, что АЭС полностью должна быть сформирована из деталей "абсолютно made in Russia, на 100 процентов". Глава "Росатома" призвал к импортозамещению ради независимости от других стран. В ближайшие годы компания поставила перед собой такую задачу.

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Фото и видео: ПМЭФ-2023