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Романтический концерт "Джаз под звёздами"
Сегодня, 21:00
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IRINA_CHALKINA

Романтический концерт "Джаз под звёздами"

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Специально ко Дню Всех Влюбленных прозвучит программа "Fly Me to the Moon".

В день всех влюбленных, 14 февраля, в петербургском планетарии пройдет романтический концерт "Джаз под звездами". Возрастное ограничение 6+.

Влюбленные пары услышат знаменитые джазовые хиты о любви, исполненные талантливым квартетом Константина Хазановича и солисткой DANIELLA FANELLI (Италия). Темноту зрительно зала заполнит бескрайний космос, пока звучит любимая музыка. "Fly Me to the Moon", "What A Wonderful World" и другие романтические хиты, проверенные временем.

Начало в 21:00 
Адрес: Александровский парк, дом 4


 

Теги: 14 февраля, концерты, куда сходить в спб, культура
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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