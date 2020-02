Романтический концерт "Джаз под звёздами"

Специально ко Дню Всех Влюбленных прозвучит программа "Fly Me to the Moon".

В день всех влюбленных, 14 февраля, в петербургском планетарии пройдет романтический концерт "Джаз под звездами". Возрастное ограничение 6+. Влюбленные пары услышат знаменитые джазовые хиты о любви, исполненные талантливым квартетом Константина Хазановича и солисткой DANIELLA FANELLI (Италия). Темноту зрительно зала заполнит бескрайний космос, пока звучит любимая музыка. "Fly Me to the Moon", "What A Wonderful World" и другие романтические хиты, проверенные временем. Начало в 21:00

Адрес: Александровский парк, дом 4