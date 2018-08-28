Рома Зверь: в первую неделю съемок мы пили и пели песни с утра до вечера

Роман Зверь, исполнивший в фильме Серебренникова "Лето" роль Майка Науменко, поделился своими впечатлениями от съемочного процесса.

27 августа солист группы "Звери" Роман Зверь провел экскурсию, приуроченную ко дню памяти Майка Науменка. В ходе прогулки по местам, где жил и выступал лидер группы "Зоопарк", Роман рассказал о том, как проходили съемки фильма "Лето" Кирилла Серебренникова.

Перед началом съемок актерский состав поселили в коммуналку, похожую на ту, где когда-то жил Майк:

Первый день, когда мы приехали в Питер, съемки еще не начинались, у нас была адаптация. Мы обживали пространство, локации, где будут съемки, и первым делом мы обживали квартиру Майка. Кода мы заехали, встретились все люди, которые до этого не встречались. Некоторые друг друга знали, некоторые не знали. Кирилл Семенович поставил задачу всем познакомиться, подружиться и найти какой-то общий язык. Собственно вот в этой квартире вместе с портвейном и с бычками в томате мы провели первую ночь. Все было того времени: портвейн, водка, килька, колбаса докторская, хлеб и помидоры. Команда большая, люди разные, часть музыкантов, часть актеров, журналистов принимали участие. Люди из разных сфер друг друга мало знают, и была задача режиссера – познакомиться, чтобы мы не были какими-то коллегами, знакомыми, а чтобы мы были друзьями. В принципе мы всю следующую неделю и занимались, что вместе пили, знакомились, слушали музыку, играли. Мы пели песни с утра до вечера Цоя, "Зоопарка", помогали Тео. Тео постоянно ходил и пел нам каждому "Моя настроение…" и вы все подхватывали, потому что нужно помогать человеку! Теперь мы как одна большая семья. Роман Зверь, музыкант

После дома Майка Роман повел всех на улицу Рубинштейна 13, где когда-то находился легендарный Ленинградский Рок-клуб. Сейчас там расположен театр "Зазеркалье". Рома Зверь во время съемок не бывал здесь, так как снимали сцены в Кронштадте.

Декораторы постарались. Мы нашли старые колонки, старые усилители, старые пульты, старые микрофоны. Все это функционировало усилители, колонки. Правильно расставили, потому что мы смотрели, как это было все в Ленинградском рок-клубе, и воссоздавали то время. Ты выходишь на сцену во время съемок, понятно, что это съемки кино, но ты выходишь и смотришь на всех этих людей и думаешь. У тебя инструмент старый, у тебя старые барабаны без пластиков нижних, которые звучат кошмарно и эти сойки, тарелки, которые гнутся от ударов, потому что они дешевые были, и ты погружаешься в атмосферу действительно. Все эти люди вроде бы молодежь сколько им там по 18, по 15, по 16 лет, молодые лица, но как только ты их одеваешь, ты смотришь и как будто лица из прошлого. Фантастика. Но это все заслуга уже художников и режиссера. Роман Зверь, музыкант

Роман рассказал о том, что ровно год назад, 27 августа 2017 года, команда трудилась над съемкой "концертных сцен". Атмосфера на площадке была напряженная, поскольку накануне был арестован режиссер Кирилл Серебренников по подозрению в мошенничестве.

Когда арестовали Кирилла, мы потеряли контакт. Мы просто в слепую практические работали. Мы просто делали что-то, отсылали и через адвоката Кирилл как-то отвечал в ту сторону мы идем или нет. Это было просто мучением и каким-то издевательством. С октября по февраль мы продолжали работу над саундтреком. Что-то доделывали, переделывали, потому что Кирилл дома монтировал у себя. У него было разное количество версий монтажа, а музыку нужно писать под окончательный монтаж. То есть мы делали много версий, потому что сначала один монтаж, мы под это сделали музыку. Потом Кирилл передумал, он решил по-другому. Здесь сократилось на 10 секунд, там удлинилось на 20 секунд. Буквально уже перед Каннским фестивалем доделывались последние штрихи. Роман Зверь, музыкант

Официальный саундтрек к фильму "Лето" вышел 24 августа. Он получил премию Каннского кинофестиваля Cannes Soundtrack. 14 марта 1991 года в "Юбилейном" Майк в последний раз появился на сцене. В сопровождении музыкантов группы "Аквариум" он исполнил свой "Пригородный блюз", в связи с этим памятная встреча закончилась на арене с легендарным напитком времен Виктора Цоя и "Зоопарка" – ромом с пепси-колой.

Роман рассказал, что группа "Звери" полностью отдала год своей музыкальной жизни фильму "Лето". Группа не выступала и не выпускала новые песни. Также артист рассказал, почему он редко снимается в кино:

Я не снимаюсь в кино, потому что я не чувствую, что это нужно. Скорее всего, я же принципиальный человек, мне потом будет стыдно, меня замучает совесть. Зачем сниматься в том, что тебе не нравится. Если что-то появится интересное, я может быть приму участие. Самое главное, чтобы был подход у режиссера, потому что я интроверт и как бы мне очень сложно все. Роман Зверь, музыкант

Сейчас группа находится в гастрольном туре "Друзья по палате". Он завершится 8 декабря концертом в СК "Юбилейный".

Фото, видео: Piter.tv