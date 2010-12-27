Родители больше не будут платить деньги за охрану детей в учебных заведениях

Средства пойдут из городского бюджета.

В сентябре во всех учебных заведениях Санкт-Петербурга появится профессиональная охрана. Об сообщает ТАСС, ссылаясь на слова председателя городского комитета по образованию Жанну Воробьёву.

В детских садах и профобразовательных учреждениях сотрудники лицензированных охранных компаний начнут следить за порядком с 1 сентября, в учреждениях дополнительного образования с 17 сентября. Финансирование труда охранников будет идти не из родительских денег, а из городской казны, которая в этом году выделила учебным заведениям рекордных 9 миллиардов рублей.

Ранее мы сообщали, что в губернатор Ленобласти, Александр Дрозденко, предложил поменять принцип зачисления детей в сады.