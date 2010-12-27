В Ленобласти планируют изменить принцип зачисления в детский сад

Главным определяющим фактором станут не особые условия, а дата подачи заявления.

Губернатор Ленинградской области, Александр Дрозденко, принял решение поменять принцип зачисления детей в садик. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Губернатор поручил разработать новый план приема заявок, который уменьшит приоритет льготных категорий граждан. Чиновник предлагает использовать принцип "50 на 50", где главным определяющим фактором станут не особые условия, а дата подачи заявления. Проект собираются разработать в течение двух недель, а после направить на согласование в прокуратуру и федеральные органы.

Проблема очередей в детские сады особенно остро стоит в районах интенсивной застройки. Чтобы ликвидировать данную проблему, в области строят новые, а также выкупают готовые здания садиков у застройщиков. Этим летом в ЛО открылись десять новых дошкольных учреждений, еще одно заработает 1 сентября Сертолово.

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