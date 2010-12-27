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Нашлась мать, которая подкинула ребенка под дверь бывшему мужу
Сегодня, 12:02
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nastya960
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Нашлась мать, которая подкинула ребенка под дверь бывшему мужу

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Таким образом она хотела приобщить бывшего мужа к воспитанию их сына.

Девушку, которая оставила коляску с ребенком в подъезде на Гражданском проспекте, нашли. Об этом сообщают городские СМИ.

Сотрудники полиции задержали 21-летнюю девушку, которая своим поступком хоте приобщить бывшего мужа к воспитанию их общего сына. Мать ребенка сообщила, что это был эмоциональный поступок, так как ее бывший муж не платит алименты, никак не участвует в жизни ребенка и вообще отказывается от встреч с ним.

Коляску в подъезде нашли жильцы дома, которые и сообщили об это в правоохранительные органы. В отношении женщины ведется доследственная проверка, в ее отношении могут возбудить уголовное дело по статье "Оставление в опасности".

Фото: пресс-служба  ГУ МВД России по СПб и Ленобласти; pixabay,com

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Теги: гражданский проспект , мать , подкидыш , ребенок
Категории: Лента новостей Новости СПб

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