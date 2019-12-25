Родители Леонида Волкова сообщили об обысках

Родители соратника Алексея Навального Леонида Волкова сообщили об обысках дома в Екатеринбурге. Об этом пишет Новая газета со ссылкой на мать оппозиционера.
По её словам, полицейские пришли с обыском в половину седьмого утра. Она рассказала, что трое силовиков вели себя вежливо и сдержанно и ничего не изъяли.
Известно, что обыск проводился в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, возбуждённом из-за массовых протестов 23 января.
По словам матери Волкова, полицейские поинтересовались — где находится оппозиционер.
Мы сказали, как есть: да, он 21 год не живет, около десяти лет здесь не прописан, не зарегистрирован.
мать Леонида Волкова
Ранее сторонники Навального не собираются проводить митинги 6 и 7 февраля.
Фото: Piter.TV
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