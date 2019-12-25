Родители Леонида Волкова сообщили об обысках

По словам матери Волкова, полицейские поинтересовались — где находится оппозиционер.

Родители соратника Алексея Навального Леонида Волкова сообщили об обысках дома в Екатеринбурге. Об этом пишет Новая газета со ссылкой на мать оппозиционера.

По её словам, полицейские пришли с обыском в половину седьмого утра. Она рассказала, что трое силовиков вели себя вежливо и сдержанно и ничего не изъяли.

Известно, что обыск проводился в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, возбуждённом из-за массовых протестов 23 января.

По словам матери Волкова, полицейские поинтересовались — где находится оппозиционер.

Мы сказали, как есть: да, он 21 год не живет, около десяти лет здесь не прописан, не зарегистрирован. мать Леонида Волкова

Ранее сторонники Навального не собираются проводить митинги 6 и 7 февраля.

Фото: Piter.TV