По поручению Бастрыкина гибель 12-летней девочки будут расследовать опытные сотрудники

Решение было принято после встречи с родителями погибшего ребенка.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ, председатель СК Алексадр Бастрыкин поручил сотрудникам Следственного управления расследовать все подробности трагической гибели 12-летней девочки в бассейне в отеле Бодрума.

Напомним, что ночью 9 ноября отец погибшей сообщил на своей странице "ВКонтнакте", что у него запланирована встреча с Бастрыкиным.

"Цель, оправданная и обоснованная, достойна что бы идти к ней. Завтра мы приглашены на прием к господину Бастрыкину", - написал он в публикации.

Родители Алисы считали, что дело ведется недостаточно интенсивно.

Напомним, что 18 августа 12-летняя девочка Алиса Адамова скончалась, не выходя из комы. Трагическое событие произошло из-за несчастного случая. Девочка захлебнулась в бассейне когда ее руку засосало в трубу насоса.

Фото: sledcom.ru