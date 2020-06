Геймеры получат дополненную и улучшенную версию игры, а подписчики PS Plus — бесплатный доступ к GTA Online.

В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что Rockstar выпустят GTA V на PlayStation 5 в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Соответствующее заявление было сделано в рамках презентации The Future of Gaming, когда речь зашла о консоле PlayStation 5. Отмечается, что геймеры получат улучшенную версию игры. Более того, подписчики PS Plus смогут бесплатно скачать GTA V.

Grand Theft Auto V вышла в 2013 году. Изначально игра была выпущена для игровых консолей PlayStation 3 и Xbox 360, но в 2014 году переиздана для PlayStation 4 и Xbox One.

Видео:Rockstar Games/YouTube