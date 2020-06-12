Известно, что PlayStation 5 имеет 8-ядерный процессор AMD Ryzen.

Sony презентовала PlayStation 5. Новая приставка появится в двух вариантах: с дисководом и без.

Пользователи отметили эргономичность консоли. Помимо самой консоли были представлены дополнительные девайсы к ней. Разработчики отметили, что новинка не будет дешёвой, но при этом полностью оправдает свою цену.

Известно, что PlayStation 5 имеет 8-ядерный процессор AMD Ryzen™ с частотой 3,5 ГГц. У приставки 16 Гбайт оперативной памяти GDDR6, 825 Гбайт памяти SSD формата NVME на скорости от 5,5 до 9 Гбайт/с, дисковод 4К UHD Blu-Ray до 100 Гбайт/с.

Ранее Sega анонсировала миниатюрную консоль Game Gear Micro.

Видео: YouTube / PlayStation