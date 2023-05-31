Рынок игровых консолей в России упал на 14%

Объем продаж составил 27,3 млрд рублей.

Рынок игровых консолей в России в 2025 году упал на 14%. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные "М.видео" и "ГФК-Русь".

По итогам минувшего года российский рынок консолей показал отрицательную динамику в денежном выражении. Объем продаж составил 27,3 млрд рублей. Это почти на 14% меньше показателей предыдущего года. При этом интерес к играм у покупателей в штуках вырос на 3%.

Всего за 12 месяцев россияне приобрели около 1,48 млн устройств. Снижение интереса объясняется резким падением средней цены приставки. Она достигла отметки в 18 500 рублей. Отмечается, что россияне стали чаще выбирать недорогие китайские модели вместо топовых консолей.

