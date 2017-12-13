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Манчини рассказал, что не будет нагружать "Зенит" на третьих сборах в Италии
Сегодня, 13:36
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Butenko
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Манчини рассказал, что не будет нагружать "Зенит" на третьих сборах в Италии

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Петербургский "Зенит" отправился на третий этап тренировочных сборов. В Италии клуб будет готовиться к первой официальной игре нового сезона.

"Зенит" отправился на заключительный, третий этап тренировочных сборов. Его команда Роберто Манчини проведет в Италии. Здесь спортсменов уже не ждут стыковые матчи со спаринг-партнерами. Футболисты будут восстанавливать силы, улучшать физические кондиции и готовиться к игре в 1/16 Лиги Европы. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Зенита" Роберто Манчини. Он дал понять, что это будут разгрузочные сборы.

Я считаю, что основной массив работы уже был проделан, и теперь нужно восстановиться, набрать физическую форму, путем восстановительных, немного облегченных тренировок готовиться к первой официальной встрече.

Роберто Манчини

На подготовку к первой игре нового года у атлетов из Петербурга осталось не так много времени. Матч с шотландским "Селтиком" состоится в Глазго 15 февраля. После этого игроки "Зенится" вернутся в родной город 20 февраля, чтобы 22-го сыграть ответный матч.

Что касается римских сборов, то петербуржцы разместятся в Риме. Игроки будут тренироваться на олимпийском стадионе 1954 года постройки.
 
Фото: пресс-служба ФК "Зенит"
 
 
Теги: новости зенита , новости рфпл , новости спорта , роберто манчини
Категории: Спорт

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