Роберто Манчини рассказал о состоянии вратаря "Зенита" Андрея Лунева

По словам тренера "Зенита", у голкипера сине-бело-голубых все в порядке. Он готов к выходу на поле в ближайшем матче.

Андрей Лунев восстановился от травмы колена и готов сыграть в ближайших матчах за "Зенит". Об этом главный тренер петербургского футбольного клуба Роберто Манчини рассказал журналистам во время планового брифинга. Мероприятие проходило в рамках открытой тренировки перед игрой с "Локомотивом".

"У него все хорошо, он готов сыграть", - коротко ответил наставник на вопрос журналистов о состоянии основного вратаря сине-бело-голубых.

Роберто Манчини также поделился своим мнением о функциональном состоянии других игроков "Зенита", место которых в стартовом составе было под вопросом.

"И Дзюба, и Дриусси полностью готовы. они готовы сыграть", - резюмировал итальянец.