В США на игры и геймерскую атрибутику жители потратили 1,6 миллиарда долларов — это рекордная сумма за последние 12 лет.

Рынок продаж видеоигр во время пандемии вырос в полтора раза. Об этом пишет издание "Профиль" в подробном материале, где анализируется положение дел в индустрии.

По данным ритейлеров на 53% выросли цифровые продажи, на 82% – продажи физических копий. При этом самый популярный онлайн-магазин игр для компьютеров Steam в марте побил рекорд. Одновременно на платформе находилось более 20 миллионов подключенных игроков.

В США на игры и геймерскую атрибутику жители потратили 1,6 миллиарда долларов — это рекордная сумма за последние 12 лет.

По данным PwC, российский игровой рынок в 2020 году достиг оборота в два миллиарда долларов. Аналитики прогнозировали рост на 5,5%. Но из-за пандемии россияне увеличили траты на игры на 20%, также вырос спрос на консоли и сопутствующие товары.

Но не обошлось и без проблем. Sony отложила на неопределенный срок выпуск одной из самых ожидаемых игр – The Last of Us: Part II. Причина: проблемы с логистикой и дистанционной работой.

Из-за коронавируса была отменена крупнейшая игровая выставка E3, которая ежегодно проходит в июне в Лос-Анджелесе.