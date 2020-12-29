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Рыбный склад в Шушарах окружили бойцы Росгвардии и полиция
Сегодня, 13:08
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nadezhda_sib

Рыбный склад в Шушарах окружили бойцы Росгвардии и полиция

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На территорию претендует предприниматель, который сейчас находится под домашним арестом.

В понедельник, 18 января, в Шушарах заметили скопление сотрудников Росгвардии и полиции. Местная жительница сообщила в социальных сетях о том, что происходящее похоже на "захват". 

По информации "47news", речь идет о территории склада-холодильника "Ис-Лэнд" на Пушкинской улице. Недавно на рыбном складе сменилась охрана. Предприятие находится на стадии банкротства. В декабре о своих правах на актив заявил предприниматель Максим Корнеев, который сейчас находится под домашним арестом. По всей видимости, предстоит решить вопрос о том, кто же все-таки будет пользоваться имуществом. 

Фото: vk.com/v_shushary

Теги: захват территории, росгвардия, рыбный склад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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