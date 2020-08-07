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Режим повышенной готовности в Челябинской области продлили до 23 августа

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В Челябинской области зафиксировано 12 525 случаев коронавируса.

Режим повышенной готовности в Челябинской области продлили до 23 августа. Соответствующий указ подписал глава региона Алексей Текслер.

Отмечается, что области сохраняется стабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация — и это позволяет снять ряд ограничений. Так, например, могут начать работу музеи, организации дополнительного и дополнительного профессионального образования, а также спортивные секции. Они обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические рекомендации Роспотребнадзора.

По состоянию на 7 августа в Челябинской области зафиксировано 12 525 случаев коронавируса.

Ранее в центре Гамалеи раскрыли принцип действия российской вакцины от коронавируса.

Теги: алексей текслер, режим повышенной готовности, челябинская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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