В Челябинской области зафиксировано 12 525 случаев коронавируса.

Режим повышенной готовности в Челябинской области продлили до 23 августа. Соответствующий указ подписал глава региона Алексей Текслер.

Отмечается, что области сохраняется стабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация — и это позволяет снять ряд ограничений. Так, например, могут начать работу музеи, организации дополнительного и дополнительного профессионального образования, а также спортивные секции. Они обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические рекомендации Роспотребнадзора.

По состоянию на 7 августа в Челябинской области зафиксировано 12 525 случаев коронавируса.

Ранее в центре Гамалеи раскрыли принцип действия российской вакцины от коронавируса.