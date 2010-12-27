Рестораторы потребовали "Молочный домик" в Павловском парке без конкурса

Жалобу на СПб ГБУК "ГМЗ "Павловск"" подала компания АО "Рестораны музея "Павловск".

УФАС рассмотрит жалобу по выставленному на торги объекту в Павловском парке. Об этом сообщило АБН.

Жалобу на СПб ГБУК "ГМЗ "Павловск"" подала компания АО "Рестораны музея "Павловск". Все дело в том, что ГМЗ "Павловск"" объявила аукцион по аренде федерального памятника "Молочный домик" в Павловском парке, в котором у компании находится кафе. Одноэтажное здание площадью 104,9 кв. м собираются сдавать сроком на 10 лет с начальной ценой, соответствующей ежемесячному арендному платежу в размере 57 тыс. рублей.

Договоры аренды с ГМЗ "Павловск" были заключены в 2014 году сроком на пять лет и в этом году договор истекает. Рестораторы просят антимонопольное ведомство выдать предписание об автоматическом продлении договоров аренды, ссылаясь на статью закона "О защите конкуренции". По этой статье добросовестные арендаторы могут продлить договор без проведения конкурса.

Заседание комиссии УФАС состоится 21 октября, до этого момента торги приостановили.

УФАС вынесет решение по "снежному картелю" 18 октября.

Фото: pavlovskmuseum.ru