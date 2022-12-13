В Петербурге намерены провести первую реставрацию памятника Александру III

Работы проведут впервые за 114 лет существования монумента.

Памятник императору Александру III в Северной столице намерены отреставрировать впервые за 114 лет существования монумента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора по учёту, хранению и реставрации музейных ценностей Русского музея Ольгу Бабину.

Руководитель уточнила, что работы проведут при наличии спонсоров: также рассматривается консервация памятника. Реставрация будет длиться как минимум 1 год, весной будет проведено комплексное обследование объекта.

Общая высота памятника Александру III составляет 8,5 м, он состоит из нескольких частей. Монумент был создан скульптором Паоло Трубецким в начале XX века. В мае 1909 года он был установлен на Знаменской площади, а после Октябрьской революции его поместили в Русский музей. С1994 года по настоящее время памятник находится перед Мраморным дворцом.

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Фото: Wikipedia (Alex "Florstein" Fedorov)