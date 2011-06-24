Фасады Съезжего дома Каретной части на Невском готовят к завершению реставрации

Самой сложной задачей для реставраторов стала работа с оконными рамами.

В Петербурге подходит к концу капитальный ремонт фасадов выявленного объекта культурного наследия — жилого дома №91 на Невском проспекте, известного как Съезжий дом Каретной части. Специалисты завершают работы по восстановлению кирпичной кладки, штукатурного слоя и архитектурного декора, сообщает пресс-служба Смольного.

Самой сложной задачей для реставраторов стала работа с оконными рамами. Из-за многочисленных перестроек в прошлом лестничные площадки внутри парадных оказались смещены к центру оконных проемов. Чтобы сохранить исторический облик эклектичного здания без изменения внутренних объемов и создания неудобств для жителей, были применены специальные технические решения. Параллельно с фасадными работами в этом году выполнен капитальный ремонт электросетей. Четыре года назад в здании уже обновили крышу и инженерные коммуникации.

Губернатор Александр Беглов отметил важность сохранения главной городской магистрали: "Каждый отреставрированный исторический фасад на Невском проспекте украшает нашу главную городскую магистраль... Дома вокруг площади Восстания и Московского вокзала — первое, что видят многие гости Северной столицы. Но прежде всего приведение в порядок исторических зданий важно для нас самих, жителей великого города. Поэтому мы включили этот адрес в уникальную программу возрождения 255 многоквартирных домов в центре Петербурга. Это предусмотрено одним из десяти наших приоритетов".

Историческая справка: Съезжий дом Каретной части представляет собой образец архитектуры эклектики. В начале XIX века здесь располагалось многофункциональное здание полицейского участка и пожарной части. Свой современный вид оно приобрело после перестройки архитектором Захаром Краснопевковым в 1846–1850 годах. На рубеже XIX–XX веков постройку украшала наблюдательная каланча, которая не сохранилась до наших дней. В советское время здание было приспособлено под жилье.

Лаконичный облик фасада подчеркивают выразительные элементы декора: рустовка стен, арочные окна с наличниками, декоративные сандрики, а также венчающий карниз и фронтон.

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Фото: Правительство Петербурга