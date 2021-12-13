В этом здании сейчас находится филиал Музея истории Санкт-Петербурга.

Реставрация фасада особняка Румянцева на Английской набережной продлится до октября. Последний раз ремонтные работы на фасаде проводились 20 лет назад. Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Помимо штукатурки и окраски фасада, будет укреплена лепнина, отреставрированы барельеф на фронтоне "Аполлон-Мусагет на Парнасе в окружении девяти муз и матери их Мнемозины", чугунное ограждение балкона, гранитный цоколь.

В этом здании сейчас находится филиал Музея истории Санкт-Петербурга. Экспозиции работают в обычном режиме.

Фото: Telegram / Пиотровский Online