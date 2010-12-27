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Республика Крым подарила детям Ленобласти на День рождения региона партию свежих фруктов
Сегодня, 13:59
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KaterinaKono13

Республика Крым подарила детям Ленобласти на День рождения региона партию свежих фруктов

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Груз яблок и персиков, преодолевший около 2 тыс. километров, в понедельник 5 августа встретили в Ленинградском государственном университете имени А.С. Пушкина: отсюда он будет распределен по детским оздоровительным лагерям Ленинградской области, а также в Мультицентр социальной и трудовой интеграции во Всеволожске.

По сложившейся традиции, Республика Крым прислала детям нашего региона, в подарок к Дню рождения Ленинградской области, партию свежих фруктов.

Груз яблок и персиков, преодолевший около 2 тыс. километров, в понедельник 5 августа встретили в Ленинградском государственном университете имени А.С. Пушкина: отсюда он будет распределен по детским оздоровительным лагерям Ленинградской области, а также в Мультицентр социальной и трудовой интеграции во Всеволожске.

Источник: пресс-служба ЛО

Теги: новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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