Республика Крым подарила детям Ленобласти на День рождения региона партию свежих фруктов

Груз яблок и персиков, преодолевший около 2 тыс. километров, в понедельник 5 августа встретили в Ленинградском государственном университете имени А.С. Пушкина: отсюда он будет распределен по детским оздоровительным лагерям Ленинградской области, а также в Мультицентр социальной и трудовой интеграции во Всеволожске.

По сложившейся традиции, Республика Крым прислала детям нашего региона, в подарок к Дню рождения Ленинградской области, партию свежих фруктов. Груз яблок и персиков, преодолевший около 2 тыс. километров, в понедельник 5 августа встретили в Ленинградском государственном университете имени А.С. Пушкина: отсюда он будет распределен по детским оздоровительным лагерям Ленинградской области, а также в Мультицентр социальной и трудовой интеграции во Всеволожске. Источник: пресс-служба ЛО