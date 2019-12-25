Решетников заявил, что по итогам 2021 года ВВП России вряд ли составит более 4,2%

Прогноз формировался в августе.

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил, что рост ВВП РФ по итогам 2021 года вряд ли составит более 4,2%. Он отметил, что восстановительный потенциал экономики России в целом исчерпан.

Сейчас экономика вышла на свою траекторию, ухудшилась эпидемиологическая ситуация, поэтому вряд ли мы можем в этом году рассчитывать на более высокие темпы. Максим Решетников, министр экономического развития России

Решетников подчеркнул, что на темпы роста ВВП России в 2022 году будут влиять увеличение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ и ужесточение денежно-кредитной политики.

По итогам 2022 года Минэкономразвития ожидает роста ВВП России на уровне 3%, сказал Решетников. При этом он добавил, что прирост номинального ВВП в текущем году по сравнению с 2019 годом ожидается чуть ниже 14% (более 15 трлн рублей), по итогам 2022 года относительно допандемийного 2019 года - 22% (24 трлн рублей).

Ранее мы писали, что в 2022 году Минцифры планирует запустить суперприложение "Госуслуги".

Фото: kremlin.ru