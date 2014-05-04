В 2022 году Минцифры планирует запустить суперприложение "Госуслуги"

Приложение будет предлагать пользователю услуги, которые могут быть ему интересны.

Минцифры планирует запустить суперприложение "Госуслуги" в 2022 году. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на главу ведомства Максута Шадаева.

Отмечается, что приложение будет подстраиваться под профиль пользователя, а также предлагать услуги, которые могут быть ему интересны. По словам Шадаева, в этом году запустили новую веб-версию портала госуслуг.

Там очень много новых возможностей технических. Все ориентировано на то, чтобы пользователь максимально быстро мог найти нужную услугу, максимально быстро мог заполнить необходимое заявление, используя для этого минимальное количество кликов. Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Шадаев надеется, что до конца 2021 гола старую версию сайта отключат.

Ранеемы писали, что в 2021 году в Ленобласти планируется догазифицировать более 3 тыс. домовладений.

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