В 2021 году в Ленобласти планируется догазифицировать более 3 тыс. домовладений

Уже в следующем году догазификация коснется более 60 тысяч домов.

В России 18 октября вступили в силу новые правила подключения к сетям в рамках программы социальной догазификации. Догазификация возможна в тех населённых пунктах, где уже есть газораспределительная инфраструктура. В Ленобласти 466 таких населённых пункта. В план-график догазификации вошли 85,5 тысячи домовладений. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

В 2021 году планируется газифицировать более 3 тысяч домовладений, а уже в следующем году – более 60 тысяч. Работа продолжится и в 2023-2024 годах.

Для снижения затрат жителей правительство Ленобласти за счет бюджета возмещает часть затрат на догазификацию. Максимальный размер субсидии на одно домовладение составляет 300 тыс. руб. при подключении газа ветеранам Великой Отечественной войны, 165 тыс. руб. – льготным категориям граждан, 145 тыс. руб. ― остальным собственникам домовладений. С 1 января 2022 года размер субсидии увеличится. Сергей Харлашкин, зампредседателя правительства Ленобласти по транспорту и топливно-энергетическому комплексу

Заявки на догазификацию можно подать в Единых центрах предоставления услуг; на сайте www.gazprom-lenobl.ru и на портале Единого оператора газификации РФ connectgas.ru.

Напомним, ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств граждан поручил Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию в апреле 2021 года.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти; Газпром