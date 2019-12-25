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Решетников заявил, что Россия и Белоруссия должны интегрировать свои рынки за короткое время
Сегодня, 14:37
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Решетников заявил, что Россия и Белоруссия должны интегрировать свои рынки за короткое время

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Он сказал, что не вырастет и налоговая нагрузка на бизнес в результате интеграции.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что Россия и Белоруссия должны интегрировать свои рынки за очень короткое время.

По его словам, произойдет также расширение доступа белорусской продукции на рынок России. Это в свою очередь усилит конкуренцию в российской экономике. 

Решетников отметил, что в результате интеграции налоговых систем не вырастет и налоговая нагрузка на бизнес.

Ранее мы писали, что Александр Лукашенко считает возможным возвращение к вопросу о единой валюте России и Белоруссии. 

Фото: kremlin.ru

Теги: интеграция россии и белоруссии, максим решетников
Категории: Новости России, Лента новостей,

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