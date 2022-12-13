Решетников: малый бизнес стал драйвером перестройки экономики

По словам главы Минэкономразвития, на это повлияла системная политика, которая ведется в последние годы.

Малый бизнес стал драйвером перестройки российской экономики. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, на это повлияла системная политика, которая ведется в последние годы. Он также отметил влияние национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

У нас каждый десятый рубль кредитов в экономике малого и среднего бизнеса так или иначе поддержан государственным финансированием, и, как правило, это кредиты в тех самых приоритетных отраслях. Максим Решетников, министр экономического развития РФ

Ранее Решетников заявил, что компании МСП на новых территориях начнут получать льготные кредиты в июне

Видео: kremlin.ru