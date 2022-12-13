Решетников: компании МСП на новых территориях начнут получать льготные кредиты в июне

Он подчеркнул, что в июне будут выдавать льготные кредиты под 10% до трех лет малому бизнесу.

Компании сферы малого и среднего предпринимательства (МСП) на новых территориях начнут получать льготные кредиты в июне. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, система поддержки МСП разворачивается на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, в июне будут выдавать льготные кредиты под 10% до трех лет малому бизнесу.

Ранее Путин назвал низкий госдолг хорошим показателем.

Видео: Одноклассники / Вести Live