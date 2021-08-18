Решение о замене бумажного паспорта смарт-картой в РФ примут до конца 2021 года

Минцифры планирует разработать копию цифрового паспорта, который можно показывать на телефоне в виде QR-кода.

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что решение о замене бумажных паспортов на смарт-карты будет принято российскими властями до конца текущего года. Об этом он сказал в интервью телевизионному каналу "Россия 24".

С точки зрения замены бумажного паспорта - понятно, что есть необходимость поменять его на более современный формат, это такая смарт-карта. Я думаю, что такое решение мы до конца этого года примем. Максут Шадаев, глава Минцифры РФ

Он подчеркнул, министерство также разрабатывает возможность гражданам страны иметь копию цифрового паспорта, который можно показывать на телефоне в виде QR-кода. Предполагается, что полноценная замена бумажных паспортов электронными аналогами произойдет к 2024 году.

Ранее Правительство внесло в Государственную Думу законопроект об учете недействительных загранпаспортов. К условиям признания недействительности относятся утрата паспорта, истечение срока его действия, изменение личных данных владельца, его гибель, невозврат без уважительной причины документа после окончания служебной командировки, а также прекращение гражданства РФ, отмена решения о приобретении владельцем гражданства РФ и оформление паспорта по поддельным документам.

Видео: Youtube/Россия 24