Правительство внесло в Госдуму законопроект об учете недействительных загранпаспортов

Депутаты внесут в закон "О порядке выезда и въезда в РФ" пункт 8.1.

В Госдуму России внесли законопроект об основаниях недействительности российских заграничных паспортов. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента. Правки должны быть внесены в ФЗ "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" статьей 8.1. В ней будут упоминаться условия для признания недействительными документы, удостоверяющие личность гражданина. Речь также идет о служебных и дипломатических паспортах.

К условиям признания недействительности относятся утрата паспорта, истечение срока его действия, изменение личных данных владельца, его гибель, невозврат без уважительной причины документа после окончания служебной командировки, прекращение гражданства РФ, отмена решения о приобретении владельцем гражданства РФ, оформление паспорта по поддельным документа.

Также факторами для признания недействительности паспорта станут его непригодность для дальнейшего использования, внесение в паспорт недостоверной информации, неполучение паспорта на протяжении трех лет с момента оформления или по истечению года (для дипломатов или службы).

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Фото: Piter.tv